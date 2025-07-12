«Это просто позор»: автор хита «Ах, какая женщина!» Назарова пожаловалась на мизерную пенсию

В 1990-х поэтесса Татьяна Назарова написала около 300 хитов для звезд российской эстрады. Ее тексты исполняли Татьяна Буланова, Николай Басков, Алла Пугачева и другие артисты. Но со временем Назарова ушла из мира шоу-бизнеса и начала вести тихую и скромную жизнь. Автор хита «Ах, какая женщина» призналась, что получает пенсию в 10 тыс. рублей и занимается спасением бездомных животных.

Поэтесса живет на юге России в небольшом домике, построенном на месте материнской дачи. Татьяне нравится находится в окружении природы — из ее окна открывается вид на море, а до пляжа идти всего 15 минут.

Женщина взяла кредит на 300 тыс. рублей, чтобы построить дом на месте дачи и живет там вместе с пожилой мамой. Поэтесса очень рада, что ее родительница до сих пор жива и не может представить свое существование без нее.

В своем доме Татьяна устроила мини-приют для животных. Автор хитов звезд российской эстрады содержит семь собак и 16 кошек. Помимо этого, на участке живут куры, пчелы. На подопечных, говорит поэтесса, уходит 20 тыс. рублей в месяц. Несмотря на тяжелое материальное положение, женщина не может отказаться от помощи бездомным животным.

«А как я ее буду не кормить, если она пришла голодная, холодная? Профессиональный спасатель, по сути дела. Собак спасаю, кошек спасаю», — рассказала Татьяна в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Присутствующие в студии поинтересовались, получает ли Назарова авторские отчисления за свои хиты. Но, как оказалось, плодотворная работа со звездами первой величины не обеспечила поэтессе безбедную старость. От государства она получает мизерную пенсию — 10 500 рублей. «Это просто позор», — говорит Татьяна.

Ранее Татьяна Назарова рассказала о соседях, которые пытаются выжить ее и мать, поскольку хотят заполучить их землю, до сих пор не оформленную в собственность.