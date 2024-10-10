«Это просто кощунство»: Мария Погребняк обратилась к Павлу Прилучному из-за его суда с Муцениеце

Блогерша Мария Погребняк публично обратилась к актеру Павлу Прилучному и осудила его за разборки с бывшей женой Агатой Муцениеце. Она призвала «мажора» «переосмыслить поведение» и поставить интересы сына на первое место.

В личном Telegram-канале Мария опубликовала большой пост, так как, по ее словам, не могла пройти мимо конфликта известных актеров. Она заявила, что восхищается стойкостью Агаты, потому что понимает, как в данной ситуации тяжело быть мудрой. Погребняк подчеркнула, что развод – это испытание для детей, и они не должны выбирать между отцом и матерью.

«Использовать детей как разменную монету, манипулировать ими в своих интересах — это просто кощунство. <...> Павел, я надеюсь, что ты сможешь переосмыслить свое поведение. Говори своему сыну о том, какая у него замечательная мама, и поддерживай его в этой любви. Что бы ни происходило в твоей душе, ты должен понимать, что благополучие ребенка должно быть на первом месте», - написала блогерша.

Мария отметила, что разлука с матерью может нанести сыну Прилучного травму на всю жизнь и отразиться на его будущем. Она считает, что из-за такого примера перед глазами он может неподобающе относиться к женщинам, когда вырастит.

Напомним, что сейчас Тимофей и Мия Прилучные находятся с отцом. Агата Муцениеце на время улетела из России в запланированную поездку.

Ранее Павел Прилучный объяснил, почему судится с Агатой Муцениеце.