«Это просто катастрофа»: Анна Семенович рассказала о проблемах с голосом

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович пожаловалась на проблемы с голосом, которые начались после работы на крупном мероприятии в качестве ведущей.

«Я прибегала в гримерку, а там был очень активно включен кондиционер. Мне было жарко, ну, потому что мы шесть часов вели мероприятие, и пели, и вели, и со всеми общались. Я прибегала разгорячённая в гримёрку и под кондиционер», - разоткровенничалась 45-летняя артистка в личном блоге.

После завершения мероприятия Анна поехала к родителям на дачу, где активно употребляла коктейли со льдом.

«Для меня лёд и кондиционер летом — это просто катастрофа», —резюмировала Семенович, добавив, что каждое лето теряет голос таким образом, но не может не «наступать на те же грабли».

Анна успокоила поклонников и заверила, что уже практически восстановилась и вскоре вернется к работе.

Ранее Анна Семенович на гастролях в Архангельске застряла в гостиничном номере. Экс-солистка «Блестящих» не смогла самостоятельно открыть дверь. На помощь пришлось звать ее директора, так как вскоре надо было выезжать в аэропорт.