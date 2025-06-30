Анна Семенович рассказала о счастливом спасении на гастролях в Архангельске

Анна Семенович нередко сталкивается с происшествиями накануне или во время своих концертов. На очередных гастролях в Архангельске 45-летняя певица застряла в гостиничном номере.

Экс-солистка «Блестящих» вечером не могла выйти из номера в гостинице — самостоятельно открыть дверь не получилось. Хорошо, что Анна заметила проблему заранее, поскольку утром ей уже надо было ехать в аэропорт.

«Просто эта дверь выдвижная, и, видимо, конструкция замка не очень надежная. В итоге я позвонила моему директору Денису, и он пришел ко мне и каким-то чудесным образом смог открыть дверь с той стороны», — приводит слова исполнительницы mk.ru.

Семенович пояснила, что у директора большой опыт в этом вопросе. За время карьеры ему постоянно приходилось открывать дверь в стареньких гостиницах.

Анна также вспомнила еще об одном курьезном случае, который произошел на гастролях в Сочи. Когда поп-звезда вернулась в номер, на подоконнике сидели чайки. При этом внутри все было закрыто. В итоге Семенович открыла балконную дверь, чтобы выпустить пернатых.

Ранее артистке стало плохо на концерте в Москве. У Анны случился спазм горла, из-за чего она сильно испугалась.