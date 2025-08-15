«Это просто фу история!»: Иосиф Пригожин и Валерия стали жертвами обмана коллег

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что они с певицей Валерией стали жертвами обмана со стороны исполнителя, выступающего под псевдонимом Сакура.

Как пишет StarHit, в Москве состоялось светское мероприятие, на которое звезд шоу-бизнеса заманили именами Валерии и Пригожина. В частности, среди гостей была замечена Катя Лель, которая приготовила букет для исполнительницы хита «Часики». Также презентацию посетила певица Акула. Однако, ни Валерию, ни Пригожина в этот вечер никто так и не увидел.

Как заверил Иосиф, никаких приглашений на презентацию он не получал.

«Мы ничего не знали. Мы были бы не против, если бы с нами хотя бы как минимум согласовали бы и поставили бы нас в известность… Люди, наплевав на договоренности, мои добрые намерения, взяли и организовали презентацию, даже пригласили артистов, используя наши имена, не поставив нас в известность. Конечно, делать подобные вещи недопустимо. Это просто фу история! Я категорический противник обманов каких-либо», — подчеркнул Пригожин.

Как оказалось, все из-за кавера на песню Валерии «Часики». Как признался Пригожин, он получал сообщения с просьбами использовать хит, однако решения в данном случае принимает «Первое музыкальное издательство», где состоит Виктор Дробыш.

