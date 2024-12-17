«Это произошло из-за Ани»: Виктория Боня отреагировала на смерть бывшего мужа Седоковой

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня прокомментировала смерть бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Ее слова приводит 360.ru.

По мнению знаменитости, Седокова частично виновата в смерти бывшего супруга Яниса Тиммы, однако это было его собственным решением.

«Я бы не стала кого-то винить. В какой-то мере это произошло из-за Ани, потому что он ее так сильно любил, что не мог справиться (с их разводом — прим. ред.). Но это была его ответственность», — поделилась телеведущая.

Боня также обратила внимание на то, что по словам бывшей вокалистки «ВИА Гры», их семейная жизнь с баскетболистом не была беззаботной и последние годы Анна «жила как в аду».

«Иногда мужчина такими вот манипуляциями хочет оправдать себя, вернуть себе отношения, которые он в какой-то момент просто потерял», — заявила артистка.

Блогерша добавила, что Седоковой и близким Тиммы в настоящий момент можно пожелать только сил.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря. Ему было 32 года. Янис тяжело переживал разрыв с певицей, в его соцсети регулярно появлялись грустные посты.

Ранее актриса Эвелина Бледанс назвала смерть Яниса Тиммы «шикарным подарком» Седоковой.