15:56, 03 февраля 2023
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Это происходит перед родами: беременная Ольга Орлова собирается в больницу
Беременная Ольга Орлова назвала признак, по которому определила готовность рожать.
Фото: Freepik.com
Певица Ольга Орлова заявила, что готова рожать. На это указал единственный признак.
«Вес остановился… Говорят, это начинает происходить перед готовностью к родам», - рассказала артистка.
За беременность она набрала 16 килограммов. Артистка продолжает есть, но вес не прибавляется.
Также певица призналась, что, будучи на 9 месяце, ей «уже тяжеловато».
«Спина отваливается, достал ринит и отеки», - честно рассказала она.
Ранее Орлова призналась, что захотела голубых бананов. Данный продукт очень трудно найти в обычных магазинах. По вкусу фрукт напоминает мороженое.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги:
#роды