Это происходит перед родами: беременная Ольга Орлова собирается в больницу

Певица Ольга Орлова заявила, что готова рожать. На это указал единственный признак.

«Вес остановился… Говорят, это начинает происходить перед готовностью к родам», - рассказала артистка.

За беременность она набрала 16 килограммов. Артистка продолжает есть, но вес не прибавляется.

Также певица призналась, что, будучи на 9 месяце, ей «уже тяжеловато».

«Спина отваливается, достал ринит и отеки», - честно рассказала она.

Ранее Орлова призналась, что захотела голубых бананов. Данный продукт очень трудно найти в обычных магазинах. По вкусу фрукт напоминает мороженое.