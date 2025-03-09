Черная икра и тяжелый люкс в Куршевеле: как Ксения Бородина отметила свое 42-летие

8 марта Ксении Бородиной исполнилось 42 года. Телеведущая решила с размахом отметить день рождения в компании родных и друзей. Фото и видео с торжества звезда показала на своей страничке в социальной сети.

Звезда выбрала для празднования элитный курорт Куршевель. Среди приглашенных были: визажист Сердар Камбаров, певица Ольга Орлова и другие близкие друзья звезды. Присутствовал на празднике и жених Ксении, блогер Николай Сердюков.

Бородина, которая уже бывала во Франции, впервые отдыхает на горнолыжном курорте с Николаем Сердюковым. Звезда и ее возлюбленный остановились в шикарной вилле, обитой деревом, с видом на горы.

Близкие звезды не могли не подарить телеведущей шикарные подарки. Сердюков, зная о любви Ксении к люксовым вещам, преподнес ей сумку Kelly стоимостью в 3 млн рублей. Друзья порадовали Бородину не менее роскошными подарками от Amina Muaddi, Dior и других известных брендов.

Вечером Ксения и ее гости отправились в элитный ресторан, где средний чек на гостя стартует от 100 тыс. рублей. На праздничном столе было дорогое шампанское, черная икра. Бородина задула свечи на торте, украшенном ягодами.

Напомним, в этом году Бородина выйдет замуж в третий раз. Вместе с Николаем Сердюковым она готовится к торжеству. Пара уже подала заявление в ЗАГС.