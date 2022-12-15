«Это приносит удачу»: Киркоров о необычном занятии в новогоднюю ночь

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что тщательно готовится к Новому году и собирается осуществить все задуманное. Несмотря на то, что у него в голове множество идей, у артиста есть традиции, которые он не нарушает.

55-летний исполнитель как обычно устроит торжество в своем роскошном загородном особняке. Звезда каждый год загадывает желание. По его словам, чаще всего он просит здоровья себе и близким. Для Филиппа этот праздник всегда был семейным.

«Мы обязательно будем играть в лото сразу после боя курантов. Я уверен: если играешь в лото в Новый год, то следующие двенадцать месяцев сложатся удачно. И обязательно в 12 ночи я отвечаю на первый звонок. Это тоже традиция – поговорить с близкими в первые секунды Нового года. Это приносит мне удачу», — поделился артист в беседе с ProЗвезд.

Новогоднюю ночь знаменитость всегда проводил дома, а после отправлялся в теплые края. Но в этом году Киркоров останется в России. Певец считает, что здесь тоже есть много мест, где можно хорошо отдохнуть. К примеру, он давно мечтает покататься со своими детьми на санках.

Ранее мы писали о том, как известный стилист раскритиковал Киркорова за «узкие штанишки, в которые что-то свалилось».