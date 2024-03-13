«Это прикольно»: Иосиф Пригожин прокомментировал пост Пугачевой о Михайлове

Иосиф Пригожин объяснил, почему звезды не ставят лайки на посты Аллы Пугачевой. Об этом сообщает mk.ru.

Последний пост в соцсетях Аллы Пугачевой был посвящен Стасу Михайлову. Певица назвала коллегу нецензурным словом после его высказывания об уехавших знаменитостях.

Однако, как выяснили журналисты, даже те звезды, которые обычно ставят лайки на сообщения Примадонны, в этот раз от этого воздержались. По мнению Иосифа Пригожина, многие понимают, что Пугачева не права в ситуации.

«Вопрос здесь даже не в лайках. С точки зрения пиара и привлечения внимания, напоминания о себе, наверное, это — да, прикольно. Но Стас никого не оскорблял, он высказал свою точку зрения. Все понимают, что Алла не права», — рассказал он.

Продюсер добавил, что Пугачева растеряла былую поддержку в России.

«Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас… Это выглядит „фу“, просто смешно», — заключил он.

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