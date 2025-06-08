«Это превратилось в треш»: Лолита Милявская резко раскритиковала «Евровидение»

Лолита Милявская заявила, что международный песенный конкурс «Евровидение» превратился в «треш». В беседе с NEWS.ru певица отметила, что некогда престижное музыкальное состязание перестало быть качественным.

Исполнительница хита «На Титанике» уверена: в последние годы «Евровидение» уже не имеет никакого отношения к музыке, в отличие от периода 1970-х годов.

«„Евровидение“ — это там, где ABBA прозвучала. А все остальное, простите меня, ну… Были хорошие исполнители, не спорю, но это такой штучный товар, что в целом это больше превратилось в треш», — заявила Лолита.

Артистка раскрыла, что для нее главным в музыкальных конкурсах является качественный вокал и творческая составляющая. При этом в нынешнее время «Евровидение» славится в большей степени эпатажем.

Позицию Лолиты разделяет и Юрий Лоза. Исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза возмущен, что песенный конкурс превратили в «какую-то жуть»: «Очень трудно подобрать слова, которые бы соответствовали тому, во что превратили „Евровидение“, перевернули все с ног на голову с бородатыми женщинами, с этими фриками».

Ранее певец Олег Газманов назвал «Евровидение» «антикультурным мероприятием».