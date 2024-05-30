«Бог с вами»: Стас Михайлов получил награду от Владимира Путина и произнес речь

Певец Стас Михайлов получил Орден Дружбы от президента России Владимира Путина. С трибуны артист произнес речь о Боге.

Об этом пишет Газета.Ru.

Стас Михайлов, получив награду, сказал: «Вся власть от Бога. Бог с вами. Бог с нашей страной. Бог с нами. А если Бог с нами, кто против нас? Мы с вами. Победа будет за нами».

Известно, что Орденом Дружбы были награждены также токарь Игорь Пряхин и актер Стивен Сигал. Последний тоже произнес речь: она была длинной и на английском языке, сообщает сайт mk.ru. Актер поблагодарил собравшихся, которые «сделали все возможное, чтобы защитить Россию, продемонстрировать свою любовь и поддержку Родине».

В апреле сообщалось, что Путин подписал указ о награждении Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ был опубликован в день 55-летия исполнителя. Михайлова отметили за большой вклад в развитие культуры в России и многолетнюю деятельность.