«Это правильно»: Надежда Бабкина высказалась в защиту девушек в кокошниках

Народная артистка России Надежда Бабкина высказалась о возвращении в моду традиционных русских аксессуаров. В беседе с ТАСС певица отметила, что популярный сегодня кокошник делает любую женщину особенно нарядной и придает образу благородства.

По словам исполнительницы, носить кокошник — это не просто дань моде, а проявление уважения к национальной культуре.

«Эта одежда — элемент твоего отношения к той традиции, в которой ты живешь и ты родился. Только ты мало что про нее знаешь. И хочется как-то приблизиться. Человек надевает на себя головной убор — кокошник. Такой маленький, а он — красив», — объяснила артистка.

Бабкина подчеркнула, что считает вполне уместным появляться в кокошнике на работе, однако напомнила, что в школах существует дресс-код, поэтому там такой аксессуар лучше не носить.

«Мода на кокошники появилась не только сейчас, а она была давно, и я считаю, что это правильно, красиво и очень благородно», — отметила певица.

Она также добавила, что кокошник облагораживает любое лицо, как женщины, так и девушки.

Напомним, Надежда Бабкина служит в Московском государственном академическом театре «Русская песня». По словам артистки, к ней в театр часто приходит выступавший на «Интервидении» певец SHAMAN.

