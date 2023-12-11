46-летний фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед в коньках после ампутации. Спортсмен поделился достижением в своем Telegram-канале.

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому, инсульт и ампутацию конечностей. Несмотря на это, Роман не пал духом. Спортсмен не только встал на протезы, но и вернул активные тренировки в жизнь. Костомаров уже рассказывал о занятиях по боксу, плаванию и теннису. На этот раз фигурист показал свое долгожданное возвращение на лед.

«Как и обещал, я вышел на лед! Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Теперь я заново учусь, и теперь мои достижения увидит вся страна», — рассказал Роман.