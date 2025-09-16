«Это правильно и здорово»: депутат Шолохов объяснил, за что Аллу Пугачеву могут лишить звания народной артистки

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов объяснил, при каких условиях сбежавшая из России певица Алла Пугачева может быть лишена званий и государственных наград. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Напомним, что по инициативе главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина в Сети начался сбор подписей за лишение примадонны звания народной артистки РФ.

Общественник напомнил, что в одном из последних интервью Алла Борисовна «оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву». Поэтому она «утратила право на уважение и звание».

Однако, по словам депутата Шолохова, для лишения присвоенных во времена СССР званий и наград требуются более весомые причины и решение суда.

«Это интересный вопрос с юридической точки зрения. Это возможно, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса. По решению суда он может быть лишен наград Советского союза. Для суда единственный аргумент — это тяжкое или особо тяжкое преступление», — объяснил зампред комитета ГД.

При этом Шолохов назвал «правильным» сбор подписей против, как он ее назвал, бывшей гражданки РФ Аллы Пугачевой.

«Реакция общества на подобные прецеденты — это правильно и здорово. Необходимо, чтобы общество выражало свое мнение, ориентируя на это мнение, может быть, какое-то количество людей, которые сомневаются и недопонимают происходящее. Общество должно демонстрировать свое отношение, в том числе и к бывшим согражданам», — добавил депутат.

