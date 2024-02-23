«Это правда сложно»: 24-летний актер Минекаев рассказал, как сын изменил его жизнь

Актер Рузиль Минекаев, который получил широкую известность после съемок в сериале «Слово пацана», поделился с журналистами опытом отцовства. 24-летний артист знаменит не только благодаря своему ремеслу, но и как молодой папа.

Из материалов The Voice Mag следует, что Минекаев познакомился с будущей женой еще в процессе обучения. Затем пара расписалась и у нее появился ребенок. При этом жизнь молодых людей перевернулась с ног на голову.

«В основном с сыном сидит жена, она уже полтора года спит по 3-4 часа в сутки. Не понимаю, как все это вывозит, я бы умер. Вообще считаю, что перед тем, как завести ребенка, родители должны пройти тест на зрелость, на психологическую устойчивость. Это правда сложно», — поделился ощущениями Рузиль.

Уже сейчас актер задумывается над будущим наследника. Он часто задается вопросом, кем станет его сын и что его ждет впереди. В такие моменты, по словам Минекаева, он старается остановиться и дать себе время поразмыслить над всем спокойно.

Ранее Рузиль рассказал о страхе перед Сергеем Буруновым. Молодому артисту было неловко заговорить с именитым коллегой.