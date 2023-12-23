«Это позор»: мать Романа Костомарова скрывает свои чувства от спортсмена

Мать Романа Костомарова призналась, что запрещает себе плакать при сыне. Об этом женщина рассказала в анонсе шоу «Эксклюзив».

Долгое время близкие фигуриста старались не разговаривать с журналистами о его состоянии. Однако они до последнего были с Костомаровым и надеялись на лучшее.

Недавно мать и жена олимпийского чемпиона появились в студии Первого канала и решили поделиться с публикой некоторыми откровениями.

«Я не плачу. Он что, будет смотреть, как мама плачет? Нет, это позор. Главное, что он здесь рядом, я могу его видеть, трогать, целовать», – передает Валентина Николаевна.

В свою очередь, супруга Костомарова не отходила от любимого ни на шаг. Друг семьи Илья Авербух однажды признался, что Роман не выжил бы без поддержки жены. При этом сама Оксана Домнина всегда скромно отвечала на похвалу в свой адрес и добавляла, что главное для нее – здоровье фигуриста.

«Я не буду сейчас говорить: «Нет, это была ерунда». Наша жизнь изменилась кардинально», – заявила она.

В свою очередь, Роман комментирует все произошедшее с присущим ему юмором. Спортсмен открыто говорил перед публикой о своем восстановлении – как он впервые поднялся по лестнице с протезами, как занимался в тренажерном зале, как заново учился водить машину.

«Я всем сказал: «Вернусь домой на своих ногах, на коляске не поеду», – отмечает Костомаров.

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