«Это позор»: Ксению Собчак высмеяли за грязь под ногтями и отсутствие маникюра
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Журналистка Ксении Собчак активно посещает мероприятия, которые проходят в рамках Каннского кинофестиваля. На каждый выход она подготовила платья стоимостью от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Однако пользователи Сети обратили внимание на отсутствие маникюра у знаменитой блондинки.
На одной из фотографий, опубликованных Ксенией в Telegram-канале, запечатлена ее рука с массивным перстнем, инкрустированным драгоценными камнями. При этом поклонникам бросились в глаза неухоженные ногти звезды.
Многие обратили внимание на грязь под ногтями, разную длину и наличие пустот под ногтевой пластиной. Некоторые даже предположили, что Ксения грызет ногти.
В комментариях Собчак рекомендовали посетить врача и привести руки в порядок.
«Но это позор. Если это болезнь, срочно к врачу! Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — выразила мнение одна из подписчиц.
Ранее блогер Виктория Боня вернулась в Европу и сразу же отправилась на светские мероприятия. На одном из них она попала в неловкую ситуацию, так как встретила Ксению Собчак. Журналистка решила высмеять свою бывшую коллегу по реалити-шоу «Дом 2». Она сняла на видео Викторию, одетую в пышное платье в пол, украшенное розовыми перьями, и не поскупилась на колкие комментарии.