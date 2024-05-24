«Это позор»: Ксению Собчак высмеяли за грязь под ногтями и отсутствие маникюра

Журналистка Ксении Собчак активно посещает мероприятия, которые проходят в рамках Каннского кинофестиваля. На каждый выход она подготовила платья стоимостью от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Однако пользователи Сети обратили внимание на отсутствие маникюра у знаменитой блондинки.

На одной из фотографий, опубликованных Ксенией в Telegram-канале, запечатлена ее рука с массивным перстнем, инкрустированным драгоценными камнями. При этом поклонникам бросились в глаза неухоженные ногти звезды.

Многие обратили внимание на грязь под ногтями, разную длину и наличие пустот под ногтевой пластиной. Некоторые даже предположили, что Ксения грызет ногти.

В комментариях Собчак рекомендовали посетить врача и привести руки в порядок.

«Но это позор. Если это болезнь, срочно к врачу! Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — выразила мнение одна из подписчиц.