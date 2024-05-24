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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 мая 2024, 17:32
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«Это позор»: Ксению Собчак высмеяли за грязь под ногтями и отсутствие маникюра

Ксения Собчак появилась в Каннах с грязью под ногтями и без маникюра .
«Это позор»: Ксению Собчак высмеяли за грязь под ногтями и отсутствие маникюра

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Журналистка Ксении Собчак активно посещает мероприятия, которые проходят в рамках Каннского кинофестиваля. На каждый выход она подготовила платья стоимостью от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Однако пользователи Сети обратили внимание на отсутствие маникюра у знаменитой блондинки.

На одной из фотографий, опубликованных Ксенией в Telegram-канале, запечатлена ее рука с массивным перстнем, инкрустированным драгоценными камнями. При этом поклонникам бросились в глаза неухоженные ногти звезды.

Многие обратили внимание на грязь под ногтями, разную длину и наличие пустот под ногтевой пластиной. Некоторые даже предположили, что Ксения грызет ногти.

В комментариях Собчак рекомендовали посетить врача и привести руки в порядок.

«Но это позор. Если это болезнь, срочно к врачу! Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — выразила мнение одна из подписчиц.

«Это позор»: Ксению Собчак высмеяли за грязь под ногтями и отсутствие маникюра

© скрин из Telegram-канала Ксении Собчак

Ранее блогер Виктория Боня вернулась в Европу и сразу же отправилась на светские мероприятия. На одном из них она попала в неловкую ситуацию, так как встретила Ксению Собчак. Журналистка решила высмеять свою бывшую коллегу по реалити-шоу «Дом 2». Она сняла на видео Викторию, одетую в пышное платье в пол, украшенное розовыми перьями, и не поскупилась на колкие комментарии.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Ксении Собчак
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ксения Собчак
маникюр