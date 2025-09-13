11 сентября оперная певица Анна Нетребко выступила в Королевском оперном театре в Лондоне. За неделю до этого около культурного учреждения прошли митинги — протестующие требовали отменить концерт исполнительницы из-за ее поддержки российских властей.

Протестующие собрались у концертной площадки с флагами Украины и плакатами, на которых указано, что Нетребко поддерживает российскую власть.

Некоторые участники отметили, что концерт 53-летней артистки «наносит ущерб имиджу» лондонского театра. В связи с этим активисты требовали отменить выступление исполнительницы.

«Здесь так много великих оперных певцов, что это не должно вызывать вопросов. Я считаю, что это позор», — приводит слова одной из протестующих The Guardian.

Представители оперы отреагировали на протестную акцию. Они отметили, что театр должен давать площадку величайшим исполнителям. Кроме того, по их словам, Нетребко осудила спецоперацию на Украине.

Нетребко перестала выступать в России с начала СВО. Но и на Западе певицу начали критиковать за неоднозначную позицию.

Напомним, Киев обвинил оперный театр Британии в предательстве из-за концерта Анны Нетребко.