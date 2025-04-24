«Это помогает держаться на плаву»: Людмила Поргина рассказала о достойной жизни благодаря арендаторам

76-летняя актриса Людмила Поргина рассказала, что арендаторы помогают ее семье держаться на плаву. Артистка получает стандартную пенсию, но семью выручает семейный бизнес.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«Она у меня стандартная - около 30 тысяч рублей. Но меня выручает доплата в 30 тысяч за звание заслуженной артистки РФ. Ну и плюс у нас с сыном есть небольшой семейный бизнес», - поделилась артистка.

По ее словам, во время болезни мужа – Николая Караченцова – семья получила от мэра Москвы Юрия Лужкова помещение площадью 400 метров. Оно расположено в центре столицы. Позже семья выкупила его – теперь получает стабильный доход.

«Это помогает моей семье держаться на плаву, летать на отдых в Болгарию и Дубай. А иначе мы жили бы очень туго», - поделилась Поргина.

Актриса считает, что при пенсии в 150 тыс. на все хватало бы.

«А так живем достойно, арендаторы есть, Коля нам с небес помогает», - заключила Поргина.

Ранее актриса говорила, что у нее остались деньги мужа.