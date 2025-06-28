«Это полная глупость»: Лариса Лужина вступилась за Александра Домогарова, чьи спектакли пытаются отменить

Лариса Лужина встала на защиту Александра Домогарова после попыток активистов отменить его спектакли в Израиле. В беседе с aif.ru актриса заявила, что искусство должно быть «вне политики».

В июле этого года у Александра Домогарова запланированы три музыкальных спектакля «Вертинский», на которые уже проданы билеты. Однако это не мешает проукраинским активистам способствовать отмене гастрольного тура актера. Лариса Лужина назвала такое поведение «глупым»: народная артистка РСФСР напомнила, что постановки отражают моменты из жизни Александра Вертинского, которые являются частью истории.

«Я считаю, что это полная глупость. Искусство есть искусство. Сколько в Израиле живет людей, которые любят Вертинского, хотят его песни послушать, соприкоснуться, узнать много нового из этого спектакля, из истории, из жизни самого Вертинского. Я считаю, что этот спектакль никакого отношения к политике не имеет», — заявила Лариса Лужина.

Звезда фильма «Вертикаль» отметила: несмотря на отъезд за границу, Александр Вертинский 25 лет пытался вернуться и «жил только Россией». Именно поэтому, по мнению Ларисы Лужиной, спектакль с Александром Домогаровым нельзя запрещать.

«Музыка, балет, литература — это все вне политики должно быть, понимаете? Это то, что людей соединяет, то, что активизирует в каждом человеке все, что есть в нем хорошее. <…> Все, что затеяно против Домогарова, — чистый бред. Кто-то это, скорее всего, точно проплатил», — высказалась актриса.

Напомним, весной 2024 года Александр Домогаров со скандалом ушел из Театра имени Моссовета, в котором служил 29 лет, из-за конфликта с новым руководством. Артист заявлял, что художественный руководитель Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев губят все то, что строилось годами. Как утверждал сам актер, уволившись, он «освободился от груза».

Ранее Александр Домогаров пообещал больше не переступать порог Театра имени Моссовета после скандала.