«Это подмена понятий»: Прохор Шаляпин встал на защиту Волочковой

Прохор Шаляпин защитил Волочкову, которую обвиняют в неуважении символов ВОВ, об этом пишет mk.ru.

Накануне в Сети разгорелся скандал из-за новой фотосессии Анастасии Волочковой. Балерина закинула ногу на крыло советского истребителя Ла-5 в столичном музее «Мосфильма». Некоторые посчитали такие действия оскорбительными и попросили привлечь Анастасию к ответственности.

Однако Прохор Шаляпин считает, что Волочкова ничего постыдного не совершила.

«Настя приехала ради съемок и она не знала, что самолет — памятник. Туристы, которые посещают «Мосфильм», фотографируются на этом самолете вдоль и поперек: я лично видел, как люди встают на этот самолет и детей на него сажают – как только не фотографируются», — рассказал Прохор.

По словам Шаляпина, благодаря Волочковой и скандалу о самолете узнала вся страна. Сам памятник он назвал бутофорским и заявил, что Волочкова из-за хейта в ее сторону плачет.

«Это подмена понятий, и злоба общества показала свое лицо. Сегодня много злобных сумасшедших, которые вместо работы занимаются пустозвонством, выдают желаемое за действительное», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Волочкова рассекретила отношения с Джигурдой. Как рассказала балерина, актер ревнует ее к Прохору Шаляпину.