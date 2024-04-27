«Это подло по отношению к детям»: Яна Поплавская высказалась о скандале с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская высказалась о признании певицы Алсу в том, что она сделала все, чтобы ее дочь победила в шоу «Голос. Дети». В своем Telegram-канале актриса заявила, что у артистки был договор с Первым каналом.

По мнению актрисы, певица подло поступила по отношению к своим же детям.

«То есть любовь к ребенку превыше мнения миллионов россиян? Я помню тот скандал. Все всё понимали, но с руководством канала уже „договорились“. Это чудовищно, что во имя своих интересов, на самом деле калеча своих детей, не обеспечив ему настоящее соревнование, люди так поступают. Это так подло по отношению к своим же детям», — заявила Яна Поплавская.

Артистка считает, что семья Алсу «отобрала дорогу у другого ребенка» на шоу «Голос. Дети». Яна Поплавская подчеркнула, что дочь певицы Микелла благополучного живет под крылом богатых влиятельных родителей, а Ержан Максим из-за нее не смог пробиться на большую сцену.

«Талантливый ребенок, который не победил тогда, тоже не получил свой шанс. А мог бы стать знаменитым, мог стать звездой», — высказалась знаменитость.

Актриса отметила, что поддерживает певицу в ее признании в договоренности с Первым каналом.

«Одно скажу — можно поддержать Алсу в том, что она нашла наконец-то силы признаться, что был договорняк с каналом. Хотя бы сейчас», — заключила артистка.

Напомним, в 2019 году на шоу «Голос. Дети» случился скандал. Младшая дочь Алсу Микелла принимала участие в шестом сезоне проекта и дошла до этапа «песни на вылет», но не прошла в финал. Однако после дополнительного этапа девочка оказалась среди финалистов и заняла первое место на шоу.

Недавно Алсу решилась признаться в том, что она поспособствовала победе дочери в проекте. Певица просила своих подписчиков, друзей и коллег голосовать за Микеллу. Артистка признала свою ошибку и извинилась перед участниками проекта, поклонниками и дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Алсу рассказала о своем бизнесе по производству одежды. Певица призналась, что дочери помогают ей в разработке моделей.