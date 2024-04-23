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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 23 апреля 2024, 21:22
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«Дают классные советы»: певица Алсу начала приобщать дочерей к бизнесу

Певица Алсу сообщила, что приобщает дочерей к бизнесу по производству одежды.
«Дают классные советы»: певица Алсу начала приобщать дочерей к бизнесу

© Lomohov Anatoly/East News

Певица Алсу рассказала, что приобщает дочерей к бизнесу по производству одежды. Дети дают советы и демонстрируют «более молодой, свежий взгляд».

Об этом исполнительница рассказала на гала-ужине «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Алсу поделилась, что занимается производством вещей с подругой – их одежда «очень хорошего качества». Вместе они рисуют, придумывают и следят за каждым швом.

На вопрос журналистов, приобщает ли певица дочерей к бизнесу, ответила: «Девчонки - мои большие помощницы и советчицы во многих вопросах… Очень часто они дают какие-то классные советы».

Артистка часто прибегает к их советам при разработке новой модели – Алсу интересуется у дочерей, что бы они изменили и добавили.

Ранее исполнительница сообщила, что ее дочерей одолевают женихи.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Алсу
дочь
бизнес