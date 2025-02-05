«Это перебор»: Расторгуев не одобрил идею о переименовании улицы в его честь

Певец Николай Расторгуев прокомментировал идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь. Он назвал это перебором.

Комментарий артиста приводит Telegram-канал «Абзац».

«Я, честно говоря, считаю, что это лёгкий перебор – раз. И потом, по-моему, это какая-то утка», - сказал Расторгуев.

Напомним, именем Расторгуева предложили назвать улицу Курта Кобейна, которая получила название в 2018 году.

Ранее певец высказался об однодневном браке продюсера Игоря Матвиенко. Он признался, что хотел поздравить, но было поздно. Сам Матвиенко не желал откровенничать о личном. Ведущие программы, в которой он принимал участие, пошутили, что продюсер оказался мудрым человеком, раз за день принял решение о разводе, а не тянул годами, как многие.