«Это памятник папе»: Волкова рассказала о последнем подарке Лимонова сыну

Актриса Екатерина Волкова и писатель Эдуард Лимонов не смогли построить крепкую семью. Несмотря на это, экс-супруги поддерживали дружеские отношения. Бывший глава семьи приезжал в гости к сыну, дочери и их матери и дарил подарки. Один из них, последний, стал «памятником» политику, рассказала артистка на YouTube-канале «Лера в большом городе».

Лимонов ушел из жизни в 2020 году из-за продолжительной болезни. Близкие тяжело перенесли смерть писателя. Дочь Александра отказалась ехать на похороны. На церемонию прощания вместе с матерью пришлось ехать Богдану — сыну Лимонова.

За год до кончины политик оградил себя от посещения родных. Он не хотел, чтобы близкие видели его слабым и беспомощным. Однако время от времени он сам наведывался к ним. Однажды Лимонов собрался приехать и поздравить Богдана с днем рождения. Отец молодого человека поинтересовался у бывшей супруги, что ему купить в подарок. Волкова посоветовала приобрести сыну турник.

«Я говорю: "Подари ему турник". Эдик же был любитель отжиматься и всегда был в форме, и мне хотелось, чтобы он это передал сыну. Залили турник, я говорю — это памятник папе», — рассказала актриса.

Ранее телеведущая Дана Борисова показала подарок с намеком от дочери. В качестве презента близкий человек преподнес ей ожерелье с надписью «биполярка» в радужных цветах.