«Это отвратительно»: Настя Ивлеева показала кожу с прыщами

31-летняя телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева показала себя после снятия косметики и перед визитом в салон красоты. Знаменитость нанесла на кожу крем, но остался хорошо заметен прыщ на лице.

Сама Ивлеева признается: «Я смыла с себя всю косметику, и это выглядит отвратительно».

Она обратила внимание на тонкие брови, которые на чистом лице выглядят так, будто их нет.

«Даже прыщ оставила им во владение», - сделала акцент Ивлеева.

Ранее дерматолог назвала эффективный способ избавиться от прыща перед важным мероприятием.