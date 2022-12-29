19:25, 29 декабря 2022
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«Это отвратительно»: Настя Ивлеева показала кожу с прыщами
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
31-летняя телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева показала себя после снятия косметики и перед визитом в салон красоты. Знаменитость нанесла на кожу крем, но остался хорошо заметен прыщ на лице.
Сама Ивлеева признается: «Я смыла с себя всю косметику, и это выглядит отвратительно».
Она обратила внимание на тонкие брови, которые на чистом лице выглядят так, будто их нет.
«Даже прыщ оставила им во владение», - сделала акцент Ивлеева.
Ранее дерматолог назвала эффективный способ избавиться от прыща перед важным мероприятием.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:YouTube-канал Насти Ивлеевой
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#кожа,