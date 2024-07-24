«Это отравленные женщины»: Сосо Павлиашвили «прошелся» по феминисткам

Известный певец Сосо Павлиашвили поделился мнением о феминистках. Соответствующий пост появился в его микроблоге.

По словам артиста, ему сложно представить подобных женщин счастливыми.

«Это отравленные женщины. Я к ним отношусь с большой болью и не могу представить их счастливыми. Современное понятие феминизма превратилось в бунт, женский бунт против всего мужского. Сегодня женщины объединяются в коалиции под названием «Я сама». И, на мой взгляд, противоречат себе, так как при этом хотят быть хрупкими, женственными, чтобы мужчина ухаживал, поддерживал», - высказался исполнитель хита «Небо на ладони».

Павлиашвили отметил, что из-за подобной идеологии современные мужчины лишний раз боятся подойти к девушке, чтобы помочь, поскольку это может стать «дискриминацией по половому признаку».

Певец считает, что такая идеология направлена на то, чтобы женщины отказывались рожать детей из-за недоверия к мужчинам. Знаменитость также назвал феминизм специально внедренной «болезнью», от которой все мучаются.

Ранее мы писали, что Сосо Павлиашвили выступил дуэтом с сыном Леваном.