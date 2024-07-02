«Он – мое все»: певец Сосо Павлиашвили выступил дуэтом с сыном Леваном
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Певец Сосо Павлиашвили стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и рассказал о том, как ощущает себя в 60 лет. Артист отпраздновал день рождения 29 июня и пришел в студию не один, а вместе с сыном Леваном.
Знаменитость признался, что круглая цифра накладывает отпечаток на его ощущения и ожидания, но он чувствует себя на 35-40 лет.
«Настолько искренне люблю этот мир, нашу жизнь. По философии, конечно, 60 лет отражается на моем восприятии. Мы так быстро рождаемся, быстро проживаем… Хочется успеть сделать как можно больше хорошего», – порассуждал звезда.
Павлиашвили исполнил свои хиты, а к нему присоединился наследник Леван – единственный сын певца.
«Он не просто коллега. Он мой сын, а также друг, брат, он – мое все... К сожалению, сегодня Ирочки нет, а то мы спели бы в три голоса», – пояснил артист.
Сосо отметил, что другие члены семьи тоже могли быть в студии, если бы не инцидент с их домом. Оказалось, что во время столичного урагана на него упало дерево. Теперь жена вместе с 16-летней дочерью Сандрой разбираются с неприятностями. Старшая же наследница Лиза занята дипломом перед окончанием колледжа ВГИК.
В эфире «Авторадио» Павлиашвили исполнил песню «Каждому свое», а дуэтом они спели еще несколько композиций, среди которых: «Жизнь – это кайф», «Без тебя», «Небо на ладони», «Загуляли пацаны», «Благодарю тебя», «Каждый новый день».