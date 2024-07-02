«Он – мое все»: певец Сосо Павлиашвили выступил дуэтом с сыном Леваном

Певец Сосо Павлиашвили стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и рассказал о том, как ощущает себя в 60 лет. Артист отпраздновал день рождения 29 июня и пришел в студию не один, а вместе с сыном Леваном.

Знаменитость признался, что круглая цифра накладывает отпечаток на его ощущения и ожидания, но он чувствует себя на 35-40 лет.

«Настолько искренне люблю этот мир, нашу жизнь. По философии, конечно, 60 лет отражается на моем восприятии. Мы так быстро рождаемся, быстро проживаем… Хочется успеть сделать как можно больше хорошего», – порассуждал звезда.

Павлиашвили исполнил свои хиты, а к нему присоединился наследник Леван – единственный сын певца.

«Он не просто коллега. Он мой сын, а также друг, брат, он – мое все... К сожалению, сегодня Ирочки нет, а то мы спели бы в три голоса», – пояснил артист.