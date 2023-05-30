«Это от Сильвестра?»: звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина о рождении детей и поцелуях в кино

Актриса Алина Ланина получила известность после участия в популярном сериале «СашаТаня» на ТНТ. Блондинка сыграла супругу олигарха Сильвестра Сергеева и сразу очаровала зрителей. Звезда рассказала о том, как попала в ситком, родила детей и продолжает жить обычной жизнью.

В беседе с WomanHit.ru знаменитость вспомнила про кастинг, который проходил девять лет назад. Тогда ей прислали сообщение о том, что ищут девушку на роль Евы – жены олигарха Сильвестра. Алина сначала не с восторгом приняла эту идею, так как боялась остаться в одном амплуа.

«Я сразу, не раздумывая, сказала: «Нет, спасибо, я на этот кастинг не пойду». Но они настаивали, пояснили, что Ева — жена олигарха, которая не любит деньги, она действительно любит своего мужа, и это настоящая любовь», – поделилась актриса.

Ланина доверилась и прошла кастинг. Она думала, что эта роль эпизодическая, поэтому она пробудет на площадке всего несколько дней. Но после выхода сериала о девушке заговорили все.

Поклонникам так понравилась экранная пара, что они стали ассоциировать Алину только с Сильвестром, которого сыграл актер Алексей Климушкин.

«На самом деле меня очень часто спрашивают, в курсе ли Сильвестр, когда я выкладываю фото с семейного отдыха? А когда я рожала своих малышей, мне писали: «Это от Сильвестра?» Нас действительно поженили», – рассказала звезда.

Девушка говорит, что многие удивляются, когда видят ее в МФЦ и обычных магазинах. У зрителей сложилось мнение, что артистка и в реальной жизни купается в бриллиантах.

«Я думаю, что здесь срабатывает эффект присутствия в чужой жизни, когда каждый день приходишь домой, включаешь телевизор, видишь героев и начинаешь считать, что они уже твоя семья», – рассуждает Алина.

Актриса признается, что во время съемок целовалась со своим экранным мужем. Законный супруг спокойно реагирует на это. По словам Ланиной, он сам из индустрии, поэтому понимает, что это работа.

«Я всегда на вопрос про поцелуи говорю, что это как целоваться дома со стеной, потому что это не что-то интимное и закрытое, а напряженная рабочая атмосфера: сорок человек вокруг, нужно думать про реплики и актерские задачи, не перекрывать свет — это история без реального подключения», – поделилась девушка.

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