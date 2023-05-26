«Бедные мои соседи»: лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал о музыке и любви

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился 4 уроками жизни с поклонниками. В беседе с WomanHit.ru он рассказал о музыке, возрасте и любви.

Алексей вспомнил о своем первом впечатлении, связанном с музыкой. Неожиданно, но это была – жуткая скука. Звезда говорит, что его мнение изменилось в четвертом классе, когда он услышал хиты таких популярных групп, как The Beatles, Led Zeppelin и Deep Purple.

«Для меня открылся новый мир. Первую гитару купила мама. Она была совсем простенькая. Но уже через несколько недель я смог на ней воспроизвести соло из песни Light My Way группы Nazareth. Бедные мои соседи», – вспоминает артист.

Горбашов назвал своими сильными сторонами характера то, что он упертый и умеет прощать обиды. Что мужчине не нравится в себе, так это то, что он часто думает о людях лучше, чем они есть.

«Я давно избавился от всех привычек, которые мне как-то мешали. Теперь вот думаю: наверное, скучно живу, может быть, пора для разнообразия опять к чему-нибудь пристраститься?» – рассуждает музыкант.

Лидер группы говорит, что когда-то жалел о некоторых своих поступках, но сейчас понял, что без них упустил бы что-то важное в жизни. Именно благодаря всему этому, он и стал тем, кем является сейчас.

Артист заговорил и о любви. Он признался, что женщины очень ему доверяют, но он никогда не пользовался своим умением в корыстных целях. Сейчас страстным отношениям он предпочитает зрелую любовь.

«Любовь зрелая менее страстная, но более глубокая, и сейчас я не променяю ее ни на какие «мексиканские страсти». Далеко не сразу я встретил того человека, с которым так все совпало, что я не мыслю свою жизнь как-то иначе уже на протяжении тридцати лет», – поделился Алексей.

Звезда говорит, что он легок на подъем и выступает за продуктивные и позитивные идеи. Единственное, что он хотел бы предостеречь сына от ошибок, но понимает, что это невозможно.

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