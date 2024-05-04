«Это от раздирающей зависти»: Мария Кожевникова ответила на критику в соцсетях

Актриса Мария Кожевникова в последнее время стала все чаще сталкиваться с критикой в соцсетях. Звезда сериала «Универ» признавалась, что чувствует себя счастливой матерью, на что некоторые подписчики заявили, что артистка не смогла построить карьеру, поэтому решила «рожать не переставая». Актриса не стала молчать и решила ответить недоброжелателям в личном блоге.

Все началось с того, что Мария Кожевникова поделилась в соцсети снимками своего младшего сына, который родился в прошлом году. Тогда актриса написала под публикацией, что очень счастлива. Однако некоторые пользователи Сети отметили, что у знаменитости не получилось построить успешную карьеру, поэтому она решила «рожать детей десятками».

«Я понимаю, что в этой жизни много несчастливых людей, и мне искренне их жаль. Я это выставляю, чтобы вы, дорогие мамочки, если слышите или читаете подобные сообщения, знали, что это от глубокой, раздирающей зависти и боли, от неспособности познать безусловной любви, которая является единственной истиной в этом мире», — написала Мария Кожевникова, опубликовав негативные комментарии.

Напомним, в 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым, однако свои отношения пара до сих пор не узаконила. В прошлом году у супругов родился сын. Также артистка и бизнесмен воспитывают еще троих сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима и 6-летнего Василия. Актриса признавалась, что хотела бы еще одного ребенка, поскольку мечтает о пятерых детях.

Ранее мы писали о том, что Мария Кожевникова заявила, что в будущем будет не самой лучшей свекровью.