«Это от-кутюр»: названа реальная стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова

55-летний Филипп Киркоров уже продемонстрировал свое новое юбилейное шоу в Санкт-Петербурге, а теперь певца встречают в Москве. Благодаря вирусному видео, в котором артист трясет ягодицами, уже все поклонники заценили его черное трико в стразах, однако это лишь один из почти трех десятков костюмов, заготовленных стилистом вокалиста.

В новом специальном выпуске проекта «Алена, блин!» раскрыли реальную стоимость всех нарядов Филиппа для шоу. Специалист, занимающийся имиджем «поп-короля», признался, что одна только туника для песни «Романы» обошлась Киркорову в 80 тысяч евро – 7,2 миллиона рублей. А всего было сшито 27 различных предметов гардероба на сумму примерно миллион евро – 90,2 миллиона рублей.

«Если все сложить, примерно получится миллион евро. Это от-кутюр, сделано специально для Филиппа», - объяснил стилист Киркорова Максим Ануфриенко.

Отметим, что хоть на костюмы певец значительно потратился, главной «изюминкой» на его шоу стал он сам, а точнее его преображение. Специально к своим концертам Филипп буквально перекроил всю свою внешность. Еще в конце прошлого года он обратился к звездному хирургу Тимуру Хайдарову и попросил вернуть ему тело 30-летней давности. Специалист вызов принял. Сначала Киркорову была проведена липосакция, а затем полная корректировка фигуры. При этом, как подметил сам артист, над мышцами плеч и ягодиц поработал он сам. Их ему удалось накачать приседаниями и другими физическими упражнениями.

Ранее Филипп Киркоров признался, почему на самом деле решился на пластику.