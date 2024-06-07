«Это очень нехорошее занятие»: едва окончившая школу дочь Распутиной не может найти себя

В браке со вторым мужем бизнесменом Виктором Захаровым певица Маша Распутина родила дочь Марию. Сейчас девушке 23 года, но она пока не определилась, чем будет заниматься в жизни.

Артистка призналась, что баловала дочь: из-за вседозволенности девушка может пока толком не работать и искать себя. Правда, младшая наследница звезды предлагала матери вариант для реализации, но Распутина назвала его неприемлемым.

«Я об этом даже слышать не хотела. Это очень нехорошее занятие, я даже не могу это публично назвать. Я обалдела, когда такое услышала. Как моя дочь вообще могла такое говорить?», — говорит знаменитость на шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Сейчас 60-летняя певица не поддерживает контакт с младшей дочерью, но она верит, что все со временем наладится.

Распутина пояснила, что у Марии не было достойных ориентиров и авторитетов в жизни. Девушка с трудом окончила школу и поступила в университет на платное отделение. Но в вузе наследница Распутиной практически не появлялась и в итоге бросила учебу. В 2021 году она приходила на телевидение, где жаловалась на родителей и обвинила единокровного брата в попытке изнасилования. Ни Распутина, ни ее муж не знали, что дочь выступила на всю страну.

Помимо Марии у артистки есть старшая дочь Лидия от первого супруга Владимира Ермакова.

Ранее Маша Распутина заявила о возвращении на сцену с новыми хитами.