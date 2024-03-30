«Это неуместно»: Валерия перенесла концерт в честь дня рождения в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Певица Валерия объявила о переносе своего трибьют-концерта, который должен был состояться в день ее рождения 17 апреля на сцене Live Арены, в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», произошедшим 22 марта. Об этом артистка сообщила в личном блоге.

На своей странице в соцсети Валерия опубликовала видеообращение, в котором заявила, что масштабное шоу в честь ее 55-летия 17 апреля переносится на новую дату. По словам певицы, в связи со случившимся в «Крокус Сити Холле» ее команда посчитала это единственно правильным решением.

«Концерт, который был объявлен 17 апреля в Live Арене с участием многих звезд в честь моего дня рождения, к сожалению, переносится на 3 октября. Мы долго думали, принимали решение, все-таки в данной ситуации проводить такое масштабное мероприятие неуместно», — заявила Валерия.

Также знаменитость поблагодарила артистов, которые согласились принять участие в ее юбилейном концерте в другой день, и зрителей. Валерия подчеркнула, что все билеты действительны.

«Я благодарю всех артистов, которые согласились найти другую дату, спасибо им большое за понимание. Спасибо всем зрителям», — высказалась артистка.

В заключение Валерия призвала всех беречь себя и своих близких.

Напомним, Валерия вместе с другими российскими артистами записали кавер-альбом «Голос мой услышь» из 12 песен Муслима Магомаева, именем которого был назван концертный зал «Крокус Сити Холл». Певица исполнила песню «Благодарю тебя» в дуэте с Amirchik (Амирхан Батабаев).

Создатели альбома отметили, что все вырученные с прослушиваний средства будут направлены на помощь пострадавшим при теракте.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с оружием ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее сообщалось о том, что певец Стас Пьеха отменил все концерты на время траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».