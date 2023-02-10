«Это опасно очень»: 90-летнему отцу Филиппа Киркорова нужна пересадка сердца

9 февраля стало известно об очередной госпитализации отца Филиппа Киркорова. 90-летний артист с 2020 года мучается из-за последствий короновирусной инфекции. Болезнь ударила по самым слабым местам в его организме и поразила сердце. Бедросу Филипповичу уже проводили операцию и устанавливали кардиостимулятор, но лучше ему стало ненадолго.

Вчера сиделка певца, вызвавшая медиков, рассказала, что ему стало плохо два дня назад. Врачи диагностировали ему бронхит и в ходе обследования выявили, что у него скопилось около литра жидкости в легком. Родные Киркорова-старшего никак не комментируют его состояние, а друзья сообщают, что еще после прошлой госпитализации артист так и не смог оправиться и плохо ему было весь месяц.

Врач-кардиолог Юрия Серебрянский, изучив известные данные о болезни отца Филиппа, вынес неутешительный вердикт. По его словам, певцу потребуется хирургическое вмешательство, а это будет сложно из-за почтенного возраста пациента. Специалист отметил, что у него на лицо сердечная недостаточность, бронхит. Сейчас медики будут откачивать жидкость из легких, но у него все равно слишком слабые сердечные мышцы.

«Это опасно очень. Уверен, что сделают все возможное, чтобы его спасти. Но возраст очень серьезный. Может и сделают пересадку сердца. Куча доноров есть» - сообщил Серебрянский.

Ранее близкие Бедроса Киркорова подробно рассказали о том, что происходило с артистом в санатории в Сочи в эти недели.