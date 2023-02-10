Малышева не помогла: у 90-летнего Бедроса Киркорова отнялась нога

В последнее время все внимание прессы приковано к Бедросу Киркорову. Поговаривают, у 90-летнего артиста вновь начались проблемы со здоровьем, поэтому ему потребовалась срочная госпитализация. С журналистами из издания «КП» связались друзья певца и поделились тревожными новостями.

Сообщается, что Киркорову старшему стало плохо еще месяц назад в Адлере. Тогда у мужчины стали сильно отекать ноги, и он «еле ходил». Помочь справиться с трудной ситуации не смогла даже Елена Малышева, самый известный доктор в стране.

«Позвонили за консультацией Елене Малышевой, другим врачам тоже набрали. В итоге приехал какой-то лекарь, осмотрел ноги Бедроса, сделал уколы. Но легче не стало: одна нога совсем отнялась», — сообщил инсайдер.

Подобное заявление крайне обеспокоило поклонников артиста, вот почему все поспешили ему пожелать скорейшего восстановления.

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