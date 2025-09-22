«Это она?»: Дану Борисову не узнали после пластики

49-летняя телеведущая Дана Борисова снялась в передаче на федеральном канале. В Сеть попал кадр со съемок - как отметили интернет-пользователи, она стала не похожа на себя после пластических операций.

На снимке ведущая предстала в светлой одежде, с распущенными волосами и челкой. Борисовой сделали макияж с акцентом на глаза.

В Сети стали обсуждать новую внешность знаменитости и задались вопросом, почему люди не принимают естественное старение. «Сама на себя не похожа», «Это она?», «Как можно было себя так испортить?» - пишут пользователи.

В августе Борисова перенесла очередную пластическую операцию – она делала подтяжку шеи и подбородка. Процедура длилась пять часов.

Ранее ее дочь Полина дала интервью журналистке Алене Жигаловой и рассказала про обиду на мать. Девушка вспомнила, как Дана забывала ребенка в отелях за границей и как самую ведущую забирали в реабилитационный центр при ней.