«Это огромные деньги!»: Лолита Милявская высказалась об идее ввести налог на бездетность

Директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в размере 30−40 тысяч рублей на семью, даже если кто-то не может завести детей по медицинским показаниям. Данную инициативу раскритиковали депутаты и чиновники. Негативное мнение в адрес данного предложения высказала также певица Лолита Милявская.

Артистку возмутили слова эксперта. По ее мнению, чиновник не знает о потребительской корзине россиян. Она допустила, что это высказывание было сделано ради хайпа.

«Это огромные деньги! Сколько людей не по своей воле страдают бесплодием! Сколько людей имеют генетические дефекты, из-за которых нельзя рожать! За что этим людям финансовые обременения?», — приводит «Ридус» слова исполнительницы «На Титанике».

Поп-звезда посоветовала разработчикам семейной политики в России дождаться окончания экономических неурядиц, а после подумать про дополнительные налоги. Лолита допустила, что у Бога свои планы, и по какой-то причине некоторым людям он не дает детей.

Напомним, ранее Лолита посмеялась над попаданием в «черный список» магазина электроники.