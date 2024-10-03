«А это иноагенты»: Лолита Милявская высмеяла магазин, включивший ее в «черный список»

Певица Лолита Милявская подверглась критике после участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в декабре прошлого года. Московский магазин электроники включил артистку в «черный список» лиц, которым запрещено продавать товары, однако Лолита назвала решение продавца «маркетинговым ходом».

Исполнительница хита «На Титанике» с иронией отметила, что «отменивший» ее магазин имеет непонятное для россиян название на иностранном языке.

«Я честно первый раз слышу, но готова понести это наказание и потратить, если будет надо, деньги на кого-нибудь уже всем известного. И почему они на английском название пишут? Я поддерживаю только наших и на русском. А это иноагенты», — заявила Лолита в беседе с «Ридусом».

Отмечается, что кроме Лолиты компания также внесла в свой «черный список» ряд блогеров и журналистов-иноагентов, выступающих против России.

Ранее Лолита Милявская стала героем нового выпуска юмористического шоу «Прощай, легенда», в ходе которого согласилась разыграть свои похороны и с удовольствием позировала в гробу. После выхода программы в эфир артистка подверглась критике.