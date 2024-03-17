«Это огромная потеря»: в семье Жоры Крыжовникова случилось горе

Любимая собака создателя сериала «Слово пацана» Жоры Крыжовникова умерла из-за ошибки ветеринара. Режиссер решил поделиться своим горем с подписчиками в соцсетях.

По словам Крыжовникова, у его питомца по кличке Пальма начался странный кашель. Режиссер вместе с женой Ольгой Долматовской сразу обратились за помощью в одну из ветеринарных клиник.

Жора Крыжовников уверен, что трагедия произошла по вине врача. Специалист ввел трубку для анестезии, размер которой не подходит для собаки. Как утверждает Долматовская, у Пальмы был задет блуждающий нерв, из-за чего несколько дней питомец провел на аппарате ИВЛ. В один момент у собаки остановилось сердце.

«Думал, что очерствел и не способен чувствовать, но случилось горе. Это Пальма, наша собака, и клиника, где ее убили (врачебная ошибка), где перед входом курил ее убийца», – высказался Крыжовников в своем микроблоге.

Режиссер добавил, что в телефонном разговоре врач признался, что это уже не первый такой случай, но он все равно продолжает работать в больнице.

«Ох, соболезную. Тяжело когда из-за беспечности других страдают дорогие сердцу хвостики...», «Это очень больно... Соболезную», «Сочувствую. Это огромная потеря. Хорошо, что вы говорите про это», – комментируют пользователи Сети.

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