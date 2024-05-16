Анастасия Волочкова вспомнила, как жила в коммуналке с четырьмя животными. Об этом она рассказала в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3.

Сейчас Анастасия Волочкова хвастается своим особняком в Подмосковье с несколькими спальнями и личным театром, но когда-то этой роскоши у балерины не было. По словам Волочковой, в детстве она ютилась вместе с родителями и питомцами в коммуналке.

«Там было три комнаты, в одной из которых жили мы. Там спали я, мама, папа, моя бабушка, кот, собака, хомячок Васька и попугайчик Пашка», — вспомнила она.

Рассказала Волочкова и о своих первых отношениях — балерина начала встречаться в 19 лет с артистом балета Фарухом Рузиматовым.

«Моя мама вставала в дверях и не пускала меня на свидания. Она говорила: „Ты сначала должна стать профессиональной балериной, самодостаточной женщиной, независимым человеком“. В итоге так и получилось. Но тогда я отодвигала маму и шла на свидание», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова отсудила у ТСЖ в Петербурге более 5 млн рублей.