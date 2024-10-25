«Это одержимость»: Матвиенко рассказал о проблемах певца SHAMAN в личной жизни

Продюсер Игорь Матвиенко высказался о проблемах певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в личной жизни. Мужчина выдвинул версию, почему распался брак артиста. Об этом он рассказал в беседе с Kp.ru.

В последнее время имя исполнителя хита «Я русский» часто появляется в СМИ. Сначала стало известно о разводе певца, а после появилась девушка, которую считают его новой возлюбленной. При этом продюсер Игорь Матвиенко, который работает с артистом над оперой, дал понять, что слухи преувеличены.

Мужчина намекнул, что проблема кроется в сильной загруженности Ярослава. Он много работает, а на другие дела у него времени нет, даже на семью.

«Он не отдыхает, у него нет личной жизни. Он или на гастролях, или сидит у себя в студии и пишет песни. Другой жизни у него нет. Это одержимость», – заявил Матвиенко.

Продюсер обратился к поклонницам, которые мечтают выйти замуж за Дронова. Он пояснил, что прежде им надо хорошенько подумать.

«Рекомендую всем девушкам, прежде, чем выходить замуж за хорошего музыканта, подумайте сто раз. Актеры могут маневрировать, а вот музыканты нет, они все одержимы музыкой», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN назвал имя своего главного конкурента на сцене.