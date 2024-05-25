«Это очень важно»: Ольга Серябкина дала ценный совет выпускникам школ
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24 и 25 мая в российских школах проходят последние звонки. К выпускникам обратилась певица Ольга Серябкина. Артистка дала наставление подрастающему поколению.
Ольга вспомнила свой последний звонок. Певица не танцевала школьный вальс, но побывала на школьной дискотеке. Тот день для Серябкиной был очень трогательным, эмоциональным, поэтому она до сих пор говорит о нем с теплом.
По словам экс-солистки группы SEREBRO, она хотела как можно скорее окончить школу и войти во взрослую жизнь. Но теперь певица понимает, что именно то время было самым легким, безоблачным, когда нет большой ответственности и есть много друзей.
39-летняя артистка, опираясь на свой опыт, обратилась к выпускникам школ и дала им ценное наставление.
«Пожалуйста, наслаждайтесь и слушайтесь старших — это очень важно», — цитирует артистку Пятый канал.
Ранее певица Ольга Серябкина раскрыла, какой видит свою жизнь через 10 лет. В блиц-опросе шоу «Директ» на премии «ЖАРА Music Awards 2024» артистка призналась, что мечтает, чтобы ее семья стала «еще полнее». В 2020 году звезда вышла замуж за Георгия Начкебию. Спустя год у супругов родился сын Лука.