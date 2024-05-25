«Это очень важно»: Ольга Серябкина дала ценный совет выпускникам школ

По словам экс-солистки группы SEREBRO, она хотела как можно скорее окончить школу и войти во взрослую жизнь. Но теперь певица понимает, что именно то время было самым легким, безоблачным, когда нет большой ответственности и есть много друзей.

39-летняя артистка, опираясь на свой опыт, обратилась к выпускникам школ и дала им ценное наставление.

«Пожалуйста, наслаждайтесь и слушайтесь старших — это очень важно», — цитирует артистку Пятый канал.

Ранее певица Ольга Серябкина раскрыла, какой видит свою жизнь через 10 лет. В блиц-опросе шоу «Директ» на премии «ЖАРА Music Awards 2024» артистка призналась, что мечтает, чтобы ее семья стала «еще полнее». В 2020 году звезда вышла замуж за Георгия Начкебию. Спустя год у супругов родился сын Лука.