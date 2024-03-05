«Это очень важно»: Безруков дал совет иностранцам, как понять русскую душу

Актер Сергей Безруков заявил, что иностранцам необходимо прочитать Достоевского, чтобы понять русскую душу. Об этом он рассказал во время участия в марафоне «Знание. Первые», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе», сообщает РЕН ТВ.

Знаменитость отметил, что русская душа обладает множеством различных черт. Это духовность, традиционные семейные скрепы, семейные ценности, честь, долг, милосердие и всепрощение.

«И, конечно же, всепримирение…потому что Достоевский как раз и полагал, что с русского народа пойдет начало всепримирения такого международного – примирения народов мира», – поделился мыслями актер.

Безруков также подчеркнул, что любовь к ближнему является еще одной важной чертой русской души.

«Это все наша культура, потому что культура без человека, она не может быть. Поэтому отличительные черты характера – это и есть культурный код», – подытожил Сергей.

Ранее мы писали о том, что актера Сергея Безрукова едва не обманули мошенники, подделавшие голос Хабенского. Преступники использовали программу для изменения голоса. В какой-то момент Сергей почти поверил, что его коллеге действительно необходимы деньги, но вовремя осознал обман.

Также стало известно об отношении Сергея Безрукова к молодому актеру Никите Кологривому. Со звездой «Слова пацана» артист сыграл в фильме «В августе сорок четвертого», который выйдет только в будущем году.