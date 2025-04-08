«Это очень страшный пример»: в МИД РФ высказались о «предавшей» русский народ Алле Пугачевой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из России. В интервью информационному каналу «МГИМО 360» дипломат заявила, что эмигрировавшая певица пренебрегла народной любовью.

«Есть популярность, есть известность, есть успешность, а есть уникальное явление — любовь, народная любовь. К сожалению, человек — не знаю, как дальше сказать — не оценил, пренебрег», — отметила Мария Захарова.

Политический деятель добавила, что не осуждает Аллу Пугачеву за ее решение. Однако Мария Захарова считает, что ситуация с артисткой должна стать уроком для россиян.

«Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с мужем и детьми эмигрировала из России в Израиль, после чего соотечественники обрушились на нее с критикой. В ответ на хейт и призыв внести ее в реестр иноагентов певица заявила, что люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами». Недавно артистка снова напомнила о себе, вступив в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Алла Пугачева не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что в Госдуме раскритиковали публикацию Аллой Пугачевой патриотических песен. Депутат Алексей Журавлев усомнился, что певица таким образом сможет вернуть народную любовь. Он отметил: «Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки».