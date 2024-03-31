«Это очень странно»: музыкальный критик высказался о воссоединении дуэта «Чай вдвоем»

Евгений Бабичев посчитали странным, что участники «Чая вдвоем» не решились на воссоединение дуэта после записи совместного трека. В беседе с News.ru он признался, что ожидал от артистов полноценного камбэка.

Так, Стас Костюшкин и Денис Клявер не выпускали совместных композиций больше 9 лет и вдруг неожиданно объявили о записи новой песни. Только вот полноценного камбэка не случилось.

«Они не собрались для концертов, для корпоративов. Это очень странно», – отметил Евгений Бабичев.

Трек сразу же попал в ротацию «Русского радио». По словам музыкального критика, это указывает на желание фанатов увидеть воссоединение знаменитого дуэта.

Бабичев подчеркивает, что артисты могли бы неплохо заработать на этом. К тому же поклонники продолжают следить за их творчеством даже после распада группы. При этом сам Денис Клявер уже говорил, что для полноценного камбэка им со Стасом Костюшкиным нужно время.

Музыканты специально записали новый трек «Нежная» в привычном исполнении. Они изучили запросы аудитории и поняли, что слушателям нравится старый стиль «Чая вдвоем».

Ранее мы писали, как дети Филиппа Киркорова отреагировали на трагедию в «Крокусе».