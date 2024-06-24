«Это очень престижно»: включение Ивана Охлобыстина в санкционный список ЕС обрадовало россиян

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал информацию о внесении его имени в санкционный список Европейского союза. Общественный деятель, известный своими патриотическими взглядами, был краток, чем привел в восторг своих поклонников.

«По поводу очередного - 14-го санкционного списка и моего наличия в нем – господа, идите в ..!» - написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи Сети поддержали звезду «Интернов» и отметили, что попадание в санкционный список - сродни награде.

«Вас отметили как опасного для Запада человека, а это очень престижно!» - подчеркнули комментаторы.

В рамках 14-го пакета санкций против России под ограничительные меры ЕС также подпали певица Полина Гагарина, телеведущая Мария Киселева и Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя включение его матери Аймани в санкционный список Евросоюза, назвал это решение «щедрым подарком».