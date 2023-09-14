«Это очень опасно»: Романа Костомарова предостерегли после его желания сесть за руль

Реабилитолог Терновой предупредил Костомарова об опасности садиться за руль, об этом сообщает Sport24.

Роман Костомаров недавно приобрел китайский кроссовер. Фигурист рассказывал, что пока автомобиль будет водить его супруга, но не исключал, что в скором времени может и сам сесть за руль.

Врач-реабилитолог Константин Терновой заявил, что людям с протезами крайне опасно водить автомобиль.

«Конечно, в зависимости от протезов водить автомобиль можно, но это очень опасно. Даже если водить автомобиль после протезирования рук и ног, необходимо проходить обучение заново», — объяснил специалист.

По словам врача, Костомарову пока рано возвращаться за руль. Перед этим фигуристу нужно уверенно чувствовать себя на протезах в повседневной жизни.

«Конечно, думать об автомобиле нужно после того, как процессы обычной жизни не будут вызывать затруднений. Но все же вождение авто в таком случае выглядит опасно», — заявил Терновой.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Фигурист пролежал в отделении реанимации несколько месяцев, ему ампутировали стопы и кисти рук.

Ранее мы писали о том, что певец Георгий Иващенко предложил Костомарову новую работу. Он заявил, что фигуристу нужно работать на госслужбе.