«Это очень обидно»: телеведущий раскрыл правду о концертах Надежды Кадышевой

Телеведущий Иващенко заявил, что Кадышева на концертах поет под фонограмму. Об этом сообщает Ura.ru.

Георгий Иващенко рассказал, что его разочаровала Надежда Кадышева, которая вновь стала популярной среди молодежи. По словам телеведущего, певица на всех своих концертах поет под фонограмму.

«Надежда Никитична не поет вживую. И это очень обидно, исходя из того, что сейчас она очень популярна в нашей стране», — заявил он.

Иващенко напомнил, что в свое время некоторые знаменитости предлагали предупреждать слушателей на афишах о том, будет ли концерт в живом исполнении или нет, но дальше разговоров эта инициатива не зашла.

«В свое время Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и многие другие артисты собирались в Думе и предлагали законопроекты, по которым на афишах должна быть указана надпись, что концерт проходит с использованием фонограммы», — рассказал он.

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